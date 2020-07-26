شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: أمطار متفاوتة على 11 منطقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات، عبدالعزيز الحصيني اليوم الأحد، أمطارًا متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجازان، وعسير، والباحة، ونجران، وحائل، وتبوك، وشرق الشمالية، وجنوب القصيم.

وأوضح الحصيني أن الرطوبة ملموسة في العاصمة الرياض فجر اليوم وذلك بسبب الرياح الشرقية والجنوبية الشرقية وهي منقولة من الخليج العربي، وبحر العرب.