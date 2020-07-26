شكرا لمتابعة خبر عن " 15 ريال " مرتب موظفات شركة عن شهر كامل! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

تفاجأت موظفات في شركة متعاقدة مع جامعة طيبة بالمدينة المنورة، أن الشركة أودعت استحقاقهن لشهر يوليو مبلغاً قدره 15 ريالاً فقط.

وأوضحت إحدى الموظفات أنهن يعانين من المماطلة في صرف رواتبهن وتأخر صرفها، قائلة: " صرفت لنا في هذا الشهر راتب 15 ريالاً وكأنها تتصدق علينا " بحسب عكاظ.

ومن جانبها تدخلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة، موضحة أنه تم إيقاف الخدمات على المنشأة لحين المراجعة.