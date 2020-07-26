الحدود الشمالية .. اعتماد 322 جامعًا ومسجدًا لصلاة عيد الأضحى المبارك

اعتمد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الحدود الشمالية اليوم 322 جامعًا ومسجدًا لصلاة عيد الأضحى المبارك للعام 1441 هـ، وذلك خلال الاجتماع التحضيري عبر تطبيق زوم لمناقشة التحضيرات والاستعدادات برئاسة مدير عام الفرع الشيخ مطارد بن دخيل العنزي.

وأوضح المدير العام للفرع الشيخ مطارد بن دخيل العنزي أنه اعتمد 322 جامعًا ومسجدًا لصلاة عيد الأضحى المبارك للعام 1441 هـ على النحو التالي، 192 جامعًا ومسجدًا بمدينة عرعر، و47 في محافظة رفحاء، و59 بمحافظة طريف، و23 في محافظة العويقيلة.

وحث جميع المكلفين في الأعمال الميدانية من منسوبي الفرع بضرورة تكثيف الجهود والعمل على خدمة المصلين من خلال التوعية بتوزيع المنشورات والحرص على اتباع البروتوكولات والتعليمات الصحية.