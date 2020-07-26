«الأرصاد» تنبه من أتربة مثارة وأمطار رعدية على 7 محافظات بالمدينة

تستمر حتى العاشرة مساء اليوم..

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة- بمشيئة الله- اليوم الأحد . وتضمن التنبيه نشاطًا للرياح السطحية وأمطارًا رعدية وتدنيًا في مدى الرؤية، بالمدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع. وبينت الإدارة أن الحالة تستمر من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى العاشرة مساء.

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