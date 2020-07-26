أمير الحدود الشمالية يوجِّه باستمرار العمل خلال إجازة عيد الأضحى

وجه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، الإدارات المعنية في ديوان الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها والقطاعات الأمنية والخدمية في المنطقة باستمرار العمل خلال إجازة عيد الأضحى وتيسير شؤون المواطنين والمقيمين.

كما وجه الأمير الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية ذات العلاقة بتسخير كل الإمكانيات والخدمات اللازمة لأبناء المنطقة وزوارها، وتهيئة فرق العمل والصيانة، وصحة البيئة وتسهيل حركة السير خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

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