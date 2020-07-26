شرطة الشرقية تطيح بأحد أرباب السوابق بعد تهجمه بسلاح أبيض على رجل أمن

أثناء مباشرة إجراءات ضبط مخالفة لائحة الحدّ من التجمعات..
صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأنه عند مباشرة أحد رجال الأمن في إجراءات ضبط مخالفة مواطن للائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا المستجد، في محافظة القطيف، بادر المخالف بالتهجم على رجل الأمن وإصابته باستخدام سلاح أبيض؛ ما اقتضى السيطرة على الموقف والقبض عليه، بعد إصابته في قدمه.
وذكر أنه تم نقله بسيارة إسعاف للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحالته الصحية مستقرة، واتضح أنه (مواطن بالعقد الرابع من العمر ومن أرباب السوابق )؛ وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه.
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