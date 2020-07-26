

برلين 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واس

سجلت ألمانيا 305 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وأوضح المعهد أن ألمانيا لم تسجل أي حالات وفاة جديدة ليظل العدد ثابتا عند 9118. وكان المعهد أفاد أمس السبت بتسجيل 781 إصابة وسبع وفيات.

// انتهى //

07:30ت م

0011



برلين 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واسسجلت ألمانيا 305 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وفقا لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد ليرتفع إجمالي الإصابات بالبلاد إلى 205269.وأوضح المعهد أن ألمانيا لم تسجل أي حالات وفاة جديدة ليظل العدد ثابتا عند 9118. وكان المعهد أفاد أمس السبت بتسجيل 781 إصابة وسبع وفيات.// انتهى //07:30ت م0011

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 305 إصابات جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.