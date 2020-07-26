سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واس

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على لقاء رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمدينة إسطنبول، موضحة تأكيدهما على ضرورة الحل السياسي للأزمة الليبية في إطار قرارات الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين، وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين، وملف التعاون الاقتصادي وعودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها المتوقفة.

وأشارت إلى الإظلام الذى شهدته المنطقة الغربية والجنوبية، ناقلة بيان الشركة العامة للكهرباء أن الإظلام التام نتج عن نتيجة الاعتداءات المتكررة على محطات التحويل، ومبينة أن ذلك جاء بعد اقتحام مواطنين عدد من المحطات، وإرجاع التيار الكهربائي بالقوة، إلى جانب قفل بعض المواطنين الرافضين لبرنامج طرح الأحمال صمام الغاز المغذي لمحطة الزاوية.

وواصلت اهتمامها بالأوضاع العسكرية، مشيرة إلى تواصل التحشيد العسكري بين الجيش وقوات حكومة الوفاق في منطقة أبو قرين شرق مصراته وسط القلق والخوف من أهالي المدن وتحذير

المجتمع الدولي الذي ينادي بضرورة وقف إطلاق النار، ومنوهة إلى استمرار وصول طائرتين محملتين بالمرتزقة السوريين عبر مطار مصراته من تركيا.

وتطرقت إلى إعراب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تعازيها بحادثة وفاة طالب لجوء إرتيري في طرابلس داعية إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد جرائم التهريب والاتجار بالبشر، مفيدة أن أكثر من 2000 لاجئ موجودون في مراكز إيواء من دون مراجعات قضائية، مضيفة أنها على أهبة الاستعداد لدعم السلطات في إنهاء الاحتجاز التعسفي للاجئين.

وعرجت صحف ليبيا على اتصال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا ،وتم خلاله بحث آخر مستجدات القضية الليبية، وتطورات سد النهضة ، وتبادل الرئيسان الرؤى حول كيفية تفعيل مفاوضات التسوية السياسية في إطار مسار برلين ومبادرة إعلان القاهرة سعيا لتقويض مخاطر الإرهاب والميليشيات المسلحة المتطرفة والتدخلات الخارجية.

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