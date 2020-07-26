السعودية اليوم / تسجيل 1211 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البرازيل



ساو باولو 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واس

قالت وزارة الصحة البرازيلية يوم السبت إنها سجلت 1211 وفاة بفيروس

ووصل عدد ضحايا الفيروس في البرازيل حتى الآن إلى 86449 وفاة، فيما بلغت الإصابات المؤكدة مليونين و394 ألفا و513 حالة.

// انتهى //

07:05ت م

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ساو باولو 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واسقالت وزارة الصحة البرازيلية يوم السبت إنها سجلت 1211 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة و51147 حالة إصابة مؤكدة.ووصل عدد ضحايا الفيروس في البرازيل حتى الآن إلى 86449 وفاة، فيما بلغت الإصابات المؤكدة مليونين و394 ألفا و513 حالة.// انتهى //07:05ت م0009

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