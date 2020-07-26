مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم الأحد 1441/12/5 هـ الموافق 2020/07/26 م واس

السبت 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واس

05:55ت م

0218



www.spa.gov.sa/2114169 السبت 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واس05:55ت م0218

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.