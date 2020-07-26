شكرا لقرائتكم خبر عن لتحقيق حج آمن .. طواقم طبية ترافق ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل
ويرافق حجاج بيت الله الحرام طواقم طبية وإسعافية مجهزين بجميع الوسائل في كل خطوة لخدمة ضيوف الرحمن.
وهيأت الوزارة المرافق الصحية في المشاعر المقدسة لتوفير الرعاية الطبية المتخصصة وذلك في مستشفى منى الوادي، ومركز صحي 29 في عرفات، والمستشفى الميداني، والعيادة المتنقلة، كما جهزت مستشفى متحركاً مخصصاً للعناية المركزة ، إضافة إلى 6 سيارات إسعاف عالية التجهيز.
وتتماشى هذه الإجراءات والاستعدادات الصحية مع جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين في خدمة ضيوف الرحمن بما يحقق حجًا آمنًا بإذن الله.
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