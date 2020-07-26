شكرا لمتابعة خبر عن تجهيز مستشفى متحركا مخصصا للعناية المركزة لتحقيق حج " آمن " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تماشيًا مع الإجراءات والاستعدادات الصحية ضمن جهود الحكومة، جهزت وزارة الصحة طواقم طبية ترافق ضيوف الرحمن لتحقيق حج آمن. تماشيًا مع الإجراءات والاستعدادات الصحية ضمن جهود الحكومة، جهزت وزارة الصحة طواقم طبية ترافق ضيوف الرحمن لتحقيق حج آمن. كما جهزت الوزارة مستشفى متحركاً مخصصاً للعناية المركزة، إضافة إلى 6 سيارات إسعاف عالية التجهيز. وتم تهيئ مرافقاً صحية في المشاعر المقدسة؛ لتوفير الرعاية الطبية المتخصصة في مستشفى منى الوادي، ومركز صحي 29 في عرفات، والمستشفى الميداني، والعيادة المتنقلة.

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