شكرا لمتابعة خبر عن نصائح وزارة النقل للتغلب على النعاس أثناء القيادة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قدمت وزارة النقل مجموعة من النصائح لقائدي المركبات لتجنب النعاس أثناء القيادة في السفر.

ونصحت الوزارة بالنوم الكافي قبل السفر، والتوقف لأخذ استراحة بعد كل 160 كم، أو ساعتين من وقت الانطلاق، إضافة إلى عدم التسرع في الوصول للجهة المقصودة.

كما نصحت بالتأكد من الأدوية المتناولة قبل السفر ما إذا كانت تحتوي على مواد تسبب النعاس.