شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..يابانية قررت العيش في المملكة بعد اعتناقها الإسلام والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قررت سيدة يابانية، تُدعى يوكي، العيش في المملكة بعد اعتناقها الديم الإسلامي.
وأوضحت أنها وصلت إلى جدة قبل 6 أشهر وقررت أن تصبح "جداوية"، مشيرة إلى أنها أسلمت منذ 5 سنوات ونصف.
وقالت: " في البداية فكرت في الذهاب إلى عمان أو الدول العربية الأخرى ولكن بعدما أصبحت مسلمة أردت أن أتعلم في مكان قريب من مكة والسعودية كانت المكان المناسب " .
وأعربت عن سعادتها بتعاملها مع الشعب السعودي قائلة: " السعودية دولة عظيمة والناس لطفاء جدا وكرماء وحب المساعدة لديهم حتى أكثر من اليابانيين ودائما يعرض علي أحدهم يقول “أنا أساعدك” وهذا ما جعلني اختار السعودية ".
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