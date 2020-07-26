شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..يابانية قررت العيش في المملكة بعد اعتناقها الإسلام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قررت سيدة يابانية، تُدعى يوكي، العيش في المملكة بعد اعتناقها الديم الإسلامي.

وأوضحت أنها وصلت إلى جدة قبل 6 أشهر وقررت أن تصبح "جداوية"، مشيرة إلى أنها أسلمت منذ 5 سنوات ونصف.

وقالت: " في البداية فكرت في الذهاب إلى عمان أو الدول العربية الأخرى ولكن بعدما أصبحت مسلمة أردت أن أتعلم في مكان قريب من مكة والسعودية كانت المكان المناسب " .

وأعربت عن سعادتها بتعاملها مع الشعب السعودي قائلة: " السعودية دولة عظيمة والناس لطفاء جدا وكرماء وحب المساعدة لديهم حتى أكثر من اليابانيين ودائما يعرض علي أحدهم يقول “أنا أساعدك” وهذا ما جعلني اختار السعودية ".