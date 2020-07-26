وزير الثقافة يشكر خادم الحرمين على موافقته لمقترح ولي العهد

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‏رفع الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة ‏ أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين على موافقته على مقترح سمو سيدي ولي العهد، بتوجيه الجهات الحكومية بإقتصار إقتناء الأعمال الفنية على الأعمال الوطنية في مقراتها الرسمية .





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