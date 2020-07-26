بالصور.. وصول الحجاج إلى مقر سكنهم في مكة المكرمة

وصل ضيوف الرحمن القادمون من خمس مدن مختلفة بالمملكة ممن وقع عليهم الاختيار لأداء فريضة الحج هذا العام 1441هـ، إلى مقر سكنهم في مكة المكرمة.

ويخضع الحجاج بدءًا من اليوم حتى الثامن من شهر ذي الحجة للعزل المؤسسي قبل توجههم إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية.

وكان الحجاج وصلوا إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة، اليوم السبت، قادمين من خمس مدن مختلفة بالمملكة، وسط تطبيق دقيق للإجراءات الاحترازية والوقائية من أجل ضمان سلامتهم وسلامة الكوادر المشاركة في خدمة الحجيج.

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وجاء حجاج بيت الله الحرام من مدن المدينة المنورة، والرياض، وأبها، وتبوك، وجازان.

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