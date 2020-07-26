السعودية اليوم / موريتانيا تسجل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا



نواكشوط 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واس

أفاد مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف أنه تم تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس

وأضاف المسؤول الصحي الموريتاني خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضع الوبائي في البلاد، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة إثر إجراء 439 تحليلاً مخبريًا، معلنًا في الوقت نفسه عن تسجيل 93 حالة شفاء، ليصبح عدد المتعافين 4299 شخصًا.

ولفت النظر إلى استقرار في عدد المتوفين من الفيروس عند 156 حالة وفاة.

// انتهى //

03:10ت م

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نواكشوط 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واسأفاد مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف أنه تم تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 6151 حالة مؤكدة في البلاد.وأضاف المسؤول الصحي الموريتاني خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضع الوبائي في البلاد، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة إثر إجراء 439 تحليلاً مخبريًا، معلنًا في الوقت نفسه عن تسجيل 93 حالة شفاء، ليصبح عدد المتعافين 4299 شخصًا.ولفت النظر إلى استقرار في عدد المتوفين من الفيروس عند 156 حالة وفاة.// انتهى //03:10ت م0214

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