السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يوجه بتطبيق الإجراءات الاحترازية تجاه جائحة كورونا في جميع الفعاليات خلال عيد الأضحى



عرعر 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية, أمانة المنطقة بتكثيف الجهود المبذولة لتهيئة المسالخ ونظافتها خلال أيام العيد الأضحى المبارك والإشراف على عملية تنظيم استلام الأضاحي وتسليمها والتأكد من صلاحية الأضاحي، وتطبيق الإجراءات الاحترازية وبروتوكولات التدابير الوقائية للنشاط والمتضمنة وضع لوحات توعوية عن فيروس

كما تتضمن التوجيهات إلزام مستثمري المسالخ بتكثيف عمليات تعقيم وتطهير جميع مرافق المسالخ، وقياس درجات الحرارة لجميع مرتادي المسالخ والعاملين بها وتوفير المعقمات والماسكات والقفازات عند المداخل، ووضع ملصقات التباعد الجسدي داخل صالات انتظار المواطنين والمقيمين.

وشدد سموه على جميع الجهات المعنية في المنطقة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية تجاه جائحة كورونا من خلال التباعد والالتزام بالتوجيهات الصادرة من وزارة الصحة في جميع الفعاليات المقامة في المنطقة خلال مدة عيد الأضحى.//انتهى//

00:35ت م

0205



عرعر 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية, أمانة المنطقة بتكثيف الجهود المبذولة لتهيئة المسالخ ونظافتها خلال أيام العيد الأضحى المبارك والإشراف على عملية تنظيم استلام الأضاحي وتسليمها والتأكد من صلاحية الأضاحي، وتطبيق الإجراءات الاحترازية وبروتوكولات التدابير الوقائية للنشاط والمتضمنة وضع لوحات توعوية عن فيروس كورونا وطرق الوقاية منه توزع على صالات استقبال الزبائن وبوابات دخول العاملين .كما تتضمن التوجيهات إلزام مستثمري المسالخ بتكثيف عمليات تعقيم وتطهير جميع مرافق المسالخ، وقياس درجات الحرارة لجميع مرتادي المسالخ والعاملين بها وتوفير المعقمات والماسكات والقفازات عند المداخل، ووضع ملصقات التباعد الجسدي داخل صالات انتظار المواطنين والمقيمين.وشدد سموه على جميع الجهات المعنية في المنطقة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية تجاه جائحة كورونا من خلال التباعد والالتزام بالتوجيهات الصادرة من وزارة الصحة في جميع الفعاليات المقامة في المنطقة خلال مدة عيد الأضحى.//انتهى//00:35ت م0205

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يوجه بتطبيق الإجراءات الاحترازية تجاه جائحة كورونا في جميع الفعاليات خلال عيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.