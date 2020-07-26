شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تنبه من استمرار الأمطار والسيول على مكة والطائف والان نبدء بالتفاصيل

نبهت هيئة الأرصاد من هطول أمطار متوسطة الى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، وتشمل محافظات: (أضم - الطائف - العرضيات - الكامل – ميسان). وأوضحت أن بداية الحالة من الحادية عشرة صباحا وتنتهي – بمشيئة الله – بحلول التاسعة مساءً. كما يصاحب الحالة نشاطا في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية وتساقط البرد وتكون السيول.

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