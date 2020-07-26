شكرا لقرائتكم خبر عن حرارة البحر تخفض 13 % من إمدادات «المحلاة» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أرجعت المؤسسة العامة لتحلية المياه والإدارة العامة لخدمة المياه بالشرقية، انخفاض إمدادات المياه المحلاة ببعض مدن المنطقة، إلى مشكلات فنية بمحطة شركة الجبيل «جواب»، جراء ارتفاع درجة حرارة مياه البحر.

وأوضحت المؤسسة، في بيان أمس، أن النقص أدى لانخفاض حصة المياه المخصصة لبعض مدن الشرقية، بمقدار 67 ألف متر مكعب في اليوم، أي ما يوازي 13٪ من إجمالي الحصة المقررة، والتي تصل لـ 500 ألف متر مكعب يوميًا.

وأشار البيان إلى أن النقص الناتج جاء بسبب ارتفاع درجة حرارة مياه البحر وتأثيره على العمليات الفنية لمراحل التحلية، مشددًا على أن المحطة تبذل كل الجهود لتقليص الفاقد، واستمرار الإمداد دون انقطاع عن طريق استخدام الخزن التشغيلي ومياه الآبار، وهو ما قد يؤثر بشكل ملحوظ على جودة المياه التي يستقبلها العملاء.

وثمنت المؤسسة تعاون المستفيدين في المحافظة على ترشيد استهلاك المياه خلال هذه الفترة المؤقتة، مشيرة إلى مواصلة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في محطة «جواب» لإيجاد الحلول للتغلب على المشاكل الفنية لإنتاج المياه حسب الطاقة التصميمية للمحطة، والمحافظة على إمدادات المياه إلى مدن المنطقة الشرقية ومحافظاتها حسب الحصص المقررة، والاستمرار في ضخ المياه، على أن تتصاعد كمياتها.