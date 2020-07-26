شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يوجه بتكثيف الرقابة على الأسواق والمتنزهات في العيد والان نبدء بالتفاصيل

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، كافة الجهات المعنية، بتكثيف الرقابة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية الصادرة من الجهات المعنية، لاسيما في الجوامع ومصليات العيد، والأسواق وأماكن التنزه، ونقاط ذبح الأضاحي، وغيرها من الأماكن التي تشهد ازدحامًا في عيد الأضحى المبارك.

وأكد سموه أن حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد - يحفظهما الله- بذلت ولا تزال تبذل الكثير في سبيل تحقيق الأمن الصحي، الذي يأتي على رأس أولويات القيادة في كافة الخطط والعمليات التنموية.

وشدد سمو نائب أمير الشرقية، على أن القطاعات الأمنية والصحية بذلت الكثير من أجل حماية الأنفس والأرواح، وواجب المجتمع أن يكون مساندًا لهذه الجهود، ومستشعرًا أهميتها، من خلال المسؤولية الفردية، واتباع كل شخص الإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن المخالفين عبر القنوات المخصصة لذلك.

كما شدد على أن الحذر واجب في ظل استمرار الجائحة، خاصة مع استمرار تسجيل الحالات، مضيفًا إن الجائحة ـ بمشيئة الله ـ ستنحسر في ضوء التزام المجتمع، ووعيه بأن التنزه والخروج وممارسة الحياة الطبيعية تأتي جنبًا إلى جنب مع الالتزام بالوقاية.

واختتم سموه توجيهاته داعيًا الله أن يحفظ البلwاد والعباد، وأن يجنب المملكة شر هذه الجائحة، ويمن على المرضى والمصابين بالشفاء العاجل.