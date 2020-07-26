شكرا لقرائتكم خبر عن 920 مليون ريال لرفع كفاءة «طرق» الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

كشف مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية م. أحمد الغامدي لـ ”الخليج 365”، عن 10 مشاريع يجري تنفيذها بمحافظة الأحساء، بتكلفة 920 مليون ريال، تشمل طرقا جديدة وصيانة بالإضافة إلى إنشاء عدد من التقاطعات والجسور، لتحسين وسائل السلامة وتطوير القطاع وضمان السيولة المرورية دون مشكلات.

تقاطعات هامة

وأوضح أن الخطة تشمل استكمال الجزء الأخير من دائري الأحساء مع تنفيذ عدد من التقاطعات الهامة، مشيرا إلى تنفيذ طرق جديدة بطول 230 كم، وإصلاح وصيانة طرق قائمة بإجمالي أطوال 263 كم، بالإضافة إلى 13 تقاطعا لتحسين ورفع مستوى السلامة على طرق الوزارة. وبين «الغامدي»، أنه تم الانتهاء من ازدواج طريق «الهفوف/‏ العقير»، بطول 44 كم، إضافة إلى تنفيذ تقاطع مدخل قرية الوزية بالأحساء مع طريق «الهفوف/‏ بقيق»، والانتهاء من تنفيذ تقاطع رقم ٣ بالطريق المؤدي إلى متنزه الملك عبدالله، مشيرا إلى أن العمل جار بتقاطع كلية المعلمين رقم ٦، واستكمال تنفيذ الجزء الأخير من الطريق الدائري بالأحساء «الضلع الشمالي الغربي» بطول29 كم، و٣ تقاطعات.

كوبري الهفوف

وأضاف أن العمل يشمل حاليا إصلاح طريق «الخرج/‏ حرض»، بطول 107 كم، إضافة إلى إعادة إنشاء كوبري مدخل الهفوف على طريق الرياض، واستكمال تنفيذ طريق «الظهران/‏ العقير/‏ سلوى»، بطول 66 كم، وجار إصلاح ورفع كفاءة عدد من الطرق الزراعية بالأحساء بطول 123 كم، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال سفلتة وربط طرق المخطط الزراعي بالبريقا، على الطريق الدائري بالأحساء بطول 1.6 كم، إضافة إلى طريق هجرة الشهامة بطول 3.70 كم وطريق هجرة الذيابية بطول 1.50 كم.

دائري الأحساء

Advertisements

وأوضح مدير فرع وزارة النقل، أنه يجرى الآن، تنفيذ الجزء الأخير من الطريق الدائري بمحافظة الأحساء من خلال استكمال «الضلع الشمالي الغربي»، مع تنفيذ عدد من التقاطعات الهامة، من بينها تنفيذ طريق مزدوج بطول 29 كم بعدد 3 حارات مرور لكل اتجاه وأكتاف داخلية وخارجيه، و3 تقاطعات على الطريق، موضحا أنه تم الانتهاء من أعمال التقاطع رقم 18 الذي يربط الطريق الدائري بسوق الغنم، والتقاطع رقم 17 الذي يربط المدينة الصناعية بالأحساء. وأضاف «الغامدي»، أنه يجري حاليا العمل على إنهاء تقاطع رقم 14 الذي يمثل تقاطع الطريق الدائري مع طريق «الظهران/‏ الأحساء»، ويشمل تنفيذ 3 جسور خرسانية لعبور الطريق أعلى خط السكك الحديدية، مشيرا إلى أن الأعمال المتبقية في هذا التقاطع تشمل أعمال الأسفلت والسلامة المرورية.

طريق الرياض

وبين «الغامدي»، أنه تم الانتهاء من مشروع مدخل الهفوف الغربي، طريق الرياض، «نفق سكة الحديد»، وجار العمل بطبقة الأساس الحصوي للطريق، على أن يتم البدء في تنفيذ الأعمال الأسفلتية خلال أسبوعين، وفتح الحركة على الجسر قريبا.

الصيانة الوقائية

وكشف «الغامدي» أن أعمال الصيانة الوقائية بالمحافظة تشمل 11 مشروعا، بتكلفة 266 مليون ريال، مشيرا إلى أنه تم إصلاح عدد من الطرق، منها الدائري الشمالي والعيون والهفوف/‏ حرض، إضافة إلى إصلاح جزء من طريق الرياض، مع تنفيذ سياج جانبي على طريق العيون/‏ العقير، فضلا عن تنفيذ وسائل سلامة على الطريق الدائري.