شكرا لقرائتكم خبر عن أساور إلكترونية لتأكيد التزام الحجاج بالعزل المنزلي والان نبدء بالتفاصيل

أكد نائب وزير الحج والعمرة، د. عبدالفتاح مشاط، وجود تنسيق كامل مع وزارتي الصحة والداخلية، لتطبيق البروتوكولات الصحية والأمنية، خلال موسم حج 1441هـ، والذي وصفه بـ «الحج الاستثنائي» من المقاييس الإجرائية والتنظيمية والصحية كافة.

حجر مؤسسي

وأشار مشاط إلى إلزام ضيوف الرحمن الذين وقع الاختيار عليهم بارتداء الأساور الإلكترونية للحرص على تطبيقهم «العزل المنزلي»، قبل توجههم إلى المشاعر المقدسة، على أن يخضعوا للحجر المؤسسي من اليوم الرابع وحتى الثامن من شهر ذي الحجة في مكة المكرمة، لافتًا إلى تحديد قائد لكل مجموعة من مجموعات الحجيج، ليسهل التواصل معهم وإبلاغهم بالمستجدات أولًا بأول، وبالنسبة لإجراءات العزل كذلك.

معايير صحية

وأضاف إن هناك 160 جنسية يمثلون كافة الحجاج المقيمين الذين وقع الاختيار عليهم لأداء فريضة الحج، مؤكدًا عدم وجود أي تفاضل في عملية الاختيار إلا من ناحية المعايير الصحية التي وضعتها الجهات الصحية المعنية.

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ظروف استثنائية

وذكر أن اختيار الحجاج المقيمين كان من خلال البوابة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت في تنفيذ خططها التنفيذية والتفصيلية لتنظيم موسم الحج منذ وقت مبكر، والذي يأتي في ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا، مؤكدًا على أخذ كافة التدابير الصحية والأمنية والتنظيمية لإقامة شعيرة الركن الخامس من أركان الإسلام بسلام وأمان.

تدابير احترازية

يُذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تطبّق الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية كافة لضيوف الرحمن في المطارات، وتتضمن الإجراءات التي تطبقها الهيئة مجموعة من التدابير الاحترازية التي يمر بها المسافر القادم لأداء مناسك الحج عبر مطار المؤسس ووفقًا للدليل الإرشادي للمسافر، كما توفر الهيئة المعقمات في جميع أرجاء المطار، وتقوم بإجراء قياس درجة الحرارة وتطهير المطار بشكل مستمر «كل 3 ساعات»، وتطهير جميع الطائرات المستخدمة بعد كل رحلة.