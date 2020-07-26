شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه بعدم اقتناء الأعمال الفنية لغير المواطنين في مقار الجهات الحكومية والان نبدء بالتفاصيل
وكان مجلس الوزراء قد وجّه وزارة الثقافة، في وقت سابق، بإعداد سجل وطني للأعمال الفنية، والتعميم على الجهات الحكومية كافة بتزويد الوزارة ببيانات الأعمال التي لديها؛ لتكون للوزارة قاعدة بيانات متكاملة حيال تلك الأعمال.
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