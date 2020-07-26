شكرا لقرائتكم خبر عن نزع ملكية 5 عقارات بوسط صبيا والان نبدء بالتفاصيل

نزعت بلدية محافظة صبيا ملكية 5 عقارات وأزالتها؛ تمهيدا لاستكمال المتبقي لتنفيذ مشروعات نزع الملكية للعقارات التي تعترض خط التنظيم «وسط البلد»، المتسببة في عرقلة الحركة المرورية وتقديم الخدمات البلدية. وأوضح رئيس البلدية م. هادي دغريري، أنه تنظيما للشوارع وتسهيلا لتقديم الخدمات البلدية بشكل أفضل فقد تمت إزالة العقارات الخمسة بمبلغ 5.130.788 ريالا، وذلك ضمن خطة متتابعة لتنفيذ شارع الملك فيصل وشارع الملك خالد وسط البلد وربطها بالطرق الرئيسة.

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