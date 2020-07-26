شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع كسوة العيد على 18.303 أيتام ونازحين والان نبدء بالتفاصيل

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع كسوة العيد للأطفال الأيتام والنازحين في عدد من مناطق مديرية الغيضة بمحافظة المهرة ضمن مشروع «فرحتهم أمل»، منها 1050 حقيبة تشمل 3150 قطعة من كسوة العيد في مناطق الحجي والعبري وكلشات ومحيفيف والبنوك التابعة لمديرية الغيضة، استفاد منها 3150 طفلاً، و2600 حقيبة في مخيمات النازحين بمدينة مأرب بمحافظة مأرب تشمل 7800 قطعة من كسوة العيد في مخيمات جو النسيم والسائلة والنجاح والسويداء ومفرق حريب والمنين في مدينة مأرب، استفاد منها 7800 طفل، و1701 حقيبة تشمل 5103 قطع من كسوة العيد، استفاد منها أطفال مخيمات النازحين بمديريات البريقة وخور مكسر والشيخ عثمان ودار سعد بمحافظة عدن، كما وزع المركز بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية توزيع 750 حقيبة تشمل 2250 قطعة من كسوة العيد، استفاد منها 2250 طفلا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك سلمان يوزع كسوة العيد على 18.303 أيتام ونازحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.