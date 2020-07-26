شكرا لقرائتكم خبر عن 130 % زيادة في أسرة العناية المركزة بمستشفيات عسير والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت «الصحة» عن زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات عسير بنسبة 130 % وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية. وتأتي الخطوة استكمالاً لما أعلنته «الصحة» مؤخرًا عن إضافة ما يقارب 3000 سرير عناية مركزة، وذلك خلال 90 يومًا في مختلف المستشفيات في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمرارًا لتطبيق أعلى معايير الوقاية.

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