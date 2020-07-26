شكرا لقرائتكم خبر عن «أهل الحديث» ببنجلاديش تهنئ بنجاح العملية الجراحية لخادم الحرمين الشريفين والان نبدء بالتفاصيل

رفع رئيس جمعية أهل الحديث المركزية في جمهورية بنجلاديش الشيخ محمد أظهر الدين، باسمه وباسم أعضاء الجمعية، التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وللشعب السعودي الكريم بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين، سائلًا الله -عز وجل- أن يحفظه من كل مكروه وسوء، وأن يمتعه بموفور الصحة، وأن يجمع له بين الأجر والعافية. ودعا الشيخ أظهر الدين، الله -العلي القدير- أن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، وأن يجزيهما خير الجزاء وأوفاه لما يقدمانه من خدمات للإسلام والمسلمين، وأن يصرف عن المملكة والعالم أجمع الوباء والبلاء.

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