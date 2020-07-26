شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق وثائقي «رحلة المشاعر» افتراضيا بـ «أم القرى» والان نبدء بالتفاصيل

دشَّن رئيس جامعة أم القرى د. عبدالله بافيـل الفيلمَ الوثائقي السينمائي الأول الذي أطلقته الجامعة ممثَّلةً بمعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة أمس بعنوان «رحلة المشاعر» -الذي تم تصويره في حج عام 1440هـ- في حفل افتراضي حضره قيادات الجامعة، وجمع من الإعلاميين.

وأوضح عميد المعهد د. باسم قاضي أنَّ الفيلم يُبرِز الجهود التي تقدمها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن، وإظهار مقاصد الحج في أبهى صورها في جوانبها التنظيمية وإدارتها للحشود في أكبر حدث عالمي وتجمع بشري على الإطلاق، مشيرًا إلى أن الفيلم تتبع حركة الحجاج ورصد مشاعرهم الروحانية أثناء تنقلاتهم بين مشعر وآخر لأداء نسكهم، مؤكدًا أن معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة عمل منذ 40 عامًا على خدمة ضيوف الرحمن؛ إيمانًا منه برسالته، واضعًا هدفه أن يكون المرجع الاستشاري الرائد في أبحاث الحج والعمرة والزيارة وتطبيقاتها، لافتًا النظر إلى أن الفيلم يُعَدُّ بحثًا نوعيًّا بتقنية سينمائية عالمية. وأضاف إن الفيلم سردٌ روحانيٌّ لستة أيام متصلة بدءًا من اليوم السابع من ذي الحجة حتى اليوم الثاني عشر منه، برؤيةٍ تجسِّد مقاصد الحج ومعانيه العظيمة.

بدوره أوضح المتحدث الرسمي لجامعة أم القرى، ورئيس قسم البحوث والشؤون الإعلامية بالمعهد د. عثمان قزاز أن الفيلم يُعَدُّ باكورةً لأعمال سينمائية أخرى ترتبط بالحج والعمرة برؤية متجددة. وبين أن الفيلم خرج في نسختين: عربية وأخرى إنجليزية بمدةِ 12 دقيقة، لافتًا إلى إتمام إنتاج نسخة مختصرة تسلط الضوء على الخدمات المقدمة من الجهات والقطاعات التنظيمية لإدارة أعمال الحج لحجاج بيت الله الحرام أثناء هذا الموسم العظيم، وأيضاً تم إعادة تقديم الأنشودة الخالدة «يا راحلين إلى منى» بلحن وتوزيع جديد لتكون النشيد الرسمي لفيلم رحلة المشاعر.