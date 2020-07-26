شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوفر كاميرات حرارية لكشف كورونا بالمنافذ اليمنية والان نبدء بالتفاصيل

وفر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية العديد من الكاميرات الخاصة بالتصوير الحراري وتركيبها في المنافذ البرية والبحرية والجوية للجمهورية اليمنية، وذلك في إطار دعمه جهود الحكومة اليمنية باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» والحد من انتشاره والكشف المبكر له.

وجرى تركيب كاميرتين في مطار سيئون، و3 كاميرات في منفذ الوديعة، وكاميرتين في مطار عدن، و3 كاميرات في ميناء عدن وجارٍ تركيب كاميرات مماثلة في الميناء الثاني.

كما يجري استكمال تركيب 4 كاميرات في مدينة المكلا بحضرموت بواقع كاميرتين في المطار ومثلهما في الميناء، وتركيب 4 كاميرات واحدة في مطار الغيضة بالمهرة وكاميرا في ميناء الشحر في حضرموت، وكاميرا في ميناء المخا، وأخرى في مطار سقطرى.