شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوفر كاميرات حرارية لكشف كورونا بالمنافذ اليمنية والان نبدء بالتفاصيل
وجرى تركيب كاميرتين في مطار سيئون، و3 كاميرات في منفذ الوديعة، وكاميرتين في مطار عدن، و3 كاميرات في ميناء عدن وجارٍ تركيب كاميرات مماثلة في الميناء الثاني.
كما يجري استكمال تركيب 4 كاميرات في مدينة المكلا بحضرموت بواقع كاميرتين في المطار ومثلهما في الميناء، وتركيب 4 كاميرات واحدة في مطار الغيضة بالمهرة وكاميرا في ميناء الشحر في حضرموت، وكاميرا في ميناء المخا، وأخرى في مطار سقطرى.
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