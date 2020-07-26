شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيسي المالديف وليبيريا بذكرى الاستقلال والان نبدء بالتفاصيل

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لرئيس جمهورية المالديف إبراهيم محمد صالح، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده، وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية المالديف الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة لرئيس جمهورية ليبيريا جورج وياه، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده، وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية ليبيريا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لرئيس جمهورية المالديف إبراهيم محمد صالح، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية المالديف الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لرئيس جمهورية ليبيريا جورج وياه، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده، وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية ليبيريا الصديق المزيد من الرقي والازدهار.