شكرا لقرائتكم خبر عن 1070 جولة رقابية على أسواق الجوف والان نبدء بالتفاصيل

نفذت أمانة منطقة الجوف 1070 جولة رقابية على مستوى الأمانة وبلدياتها خلال اليومين الماضيين استهدفت المطاعم والأسواق والمنشآت الغذائية مع اقتراب عيد الأضحى المبارك لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية والبلدية، والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالأمانة عمر الحموان أن الأمانة وضعت خطة مبكرة لإجازة عيد الأضحى المبارك وفق توجيهات أمين المنطقة، م. عاطف الشرعات، للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ومستوى الخدمات المقدمة واستيفائها للاشتراطات الصحية. وشددت خلالها على متابعة أعمال مقاولي النظافة وكذلك مواصلة متابعة الرقابة الصحية في الأسواق والمحلات التجارية والمراقبة المستمرة على المسالخ، وتم تكليف فرق لمتابعة أعمال الرقابة، موضحا أن الخطة تتضمن توعية العاملين في المطاعم والمحلات بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاشتراطات.

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