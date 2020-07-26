شكرا لقرائتكم خبر عن 430 ألف مستفيد من تطوير المعلمين «مهنيا» والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، التابع لوزارة التعليم عن تقديم أكثر من 3700 برنامج تدريبي استفاد منها أكثر من 430 ألف معلم ومعلمة ضمن مشروع برامج التطوير الصيفي عن بعد في مرحلته الثالثة، الذي اختتم مؤخرا، بتقديم مجموعة من البرامج النوعية في 28 مجالا.

وقال المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي د. أحمد الجهيمي لـ ”الخليج 365” إن المركز يعمل على المساهمة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030، والمتمثلة في «تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم»، بما يحقق رفع كفاءة الأداء، ويتيح التطوير المهني لكل شاغلي الوظائف التعليمية.

وأشار الجهيمي إلى أن مشروع التدريب الصيفي في مرحلته الحالية يأتي استكمالا لمرحلتين سابقتين شملت جميع مناطق ومحافظات المملكة، موضحا أن عدد زيارات منصة التدريب الصيفي تجاوز 1.5 مليون زيارة، فيما بلغ عدد جلسات النظام 6.5 مليون جلسة.