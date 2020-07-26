شكرا لقرائتكم خبر عن 430 ألف مستفيد من تطوير المعلمين «مهنيا» والان نبدء بالتفاصيل
وقال المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي د. أحمد الجهيمي لـ ”الخليج 365” إن المركز يعمل على المساهمة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030، والمتمثلة في «تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم»، بما يحقق رفع كفاءة الأداء، ويتيح التطوير المهني لكل شاغلي الوظائف التعليمية.
وأشار الجهيمي إلى أن مشروع التدريب الصيفي في مرحلته الحالية يأتي استكمالا لمرحلتين سابقتين شملت جميع مناطق ومحافظات المملكة، موضحا أن عدد زيارات منصة التدريب الصيفي تجاوز 1.5 مليون زيارة، فيما بلغ عدد جلسات النظام 6.5 مليون جلسة.
كانت هذه تفاصيل خبر 430 ألف مستفيد من تطوير المعلمين «مهنيا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.