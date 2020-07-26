شكرا لقرائتكم خبر عن 35 ألف سلة غذائية لمحدودي الدخل بجازان والان نبدء بالتفاصيل

دشنت جمعية البر الخيرية بجازان أمس، حملة «نهر العطاء»، التي تستهدف أكثر من 45 جمعية خيرية ولجان تنمية بمنطقة جازان بتقديم أكثر من 35 ألف سلة غذائية.

وأوضح رئيس الجمعية يحيى عوض، أن الحملة تأتي امتدادًا لمسيرة العمل بالجمعية وتستهدف العديد من الفئات المستفيدة من ذوي الدخل المحدود، مشيرًا إلى أن الحملة تعمل بالتنسيق مع جميع الجمعيات الخيرية ولجان التنمية بالمنطقة لإيصال السلال الغذائية للأسر المستفيدة بأسرع وقت ممكن.