شكرا لقرائتكم خبر عن 35 ألف سلة غذائية لمحدودي الدخل بجازان والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس الجمعية يحيى عوض، أن الحملة تأتي امتدادًا لمسيرة العمل بالجمعية وتستهدف العديد من الفئات المستفيدة من ذوي الدخل المحدود، مشيرًا إلى أن الحملة تعمل بالتنسيق مع جميع الجمعيات الخيرية ولجان التنمية بالمنطقة لإيصال السلال الغذائية للأسر المستفيدة بأسرع وقت ممكن.
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