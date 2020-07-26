شكرا لقرائتكم خبر عن 7.8 مليون ريال مساعدات لمستفيدي «خيرية» القطيف والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة عبدالمحسن الخضر، أن مصروفات لجان الجمعية تنوعت بين المساعدات النقدية والغذائية والصحية والتعليمية ومساعدات الإيجار وصيانة المساكن وغيرها، وبلغ مجموع ما قدمته لجنة التكافل الاجتماعي 5.775.000 ريال، و«1.812.000» ريال مساعدات لجنة كافل اليتيم، فيما قدم مشروع إعمار «206.000» ريال شملت صيانة وترميم مساكن المستفيدين. وأكد الخضر أن الجمعية تعمل وفق خطط منظمة تعزز من العمل الخيري الاجتماعي بمتابعة ودعم مجلس الإدارة والأعضاء، مقدما شكره للداعمين من أهل الخير والعطاء لبرامج الجمعية ومساندتها بما يخدم المحتاجين ويؤمن لهم حياة كريمة.
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