شكرا لقرائتكم خبر عن 141 ألف ريال كفالة غذائية لأيتام الباحة والان نبدء بالتفاصيل
أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة «أكناف» أمس، 141 ألفا و300 ريال لشهر يوليو في جميع الحسابات البنكية للمستفيدين من الأيتام، تمثل الكفالة الغذائية الشهرية.
وأوضحت الجمعية أن 1413 يتيما ويتيمة استفادوا من هذا الدعم، وأن هذه الدفعات تأتي ضمن مشروع الكفالة الشهرية الذي يهدف إلى تأمين دخل ثابت ومستمر للأيتام وأسرهم لسد احتياجاتهم الأساسية.
كانت هذه تفاصيل خبر 141 ألف ريال كفالة غذائية لأيتام الباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.