شكرا لقرائتكم خبر عن 141 ألف ريال كفالة غذائية لأيتام الباحة والان نبدء بالتفاصيل

أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة «أكناف» أمس، 141 ألفا و300 ريال لشهر يوليو في جميع الحسابات البنكية للمستفيدين من الأيتام، تمثل الكفالة الغذائية الشهرية.

وأوضحت الجمعية أن 1413 يتيما ويتيمة استفادوا من هذا الدعم، وأن هذه الدفعات تأتي ضمن مشروع الكفالة الشهرية الذي يهدف إلى تأمين دخل ثابت ومستمر للأيتام وأسرهم لسد احتياجاتهم الأساسية.