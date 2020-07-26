شكرا لقرائتكم خبر عن 3.9 مليار ريال لمشروعات الكهرباء في عسير والان نبدء بالتفاصيل
واطلع سموه خلال اجتماع مع مسؤولي الشركة السعودية للكهرباء برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة ومشاركته عبر الاتصال المرئي، على المشروعات الجاري تنفيذها ونسب الإنجاز لكل مشروع، إضافة إلى المشروعات المعتمدة في ميزانية العام 2020م، ويبلغ عددها الإجمالي 31 مشروعا بتكلفة 3.9 مليار ريال، منها 17 مشروعا بتكلفة 2.4 مليار ريال، و14 مشروعا من المشاريع المعتمدة في ميزانية 2020 بتكلفة 1.5 مليار ريال.
واستعرض سمو رئيس هيئة تطوير عسير آلية معالجة الانقطاعات الكهربائية بالمنطقة ومنها انقطاعات شهر رمضان الماضي والحلول، التي تم تنفيذها كإعادة تشغيل وحدات التوليد في محطتي بيشة وعسير، وتوفير المولدات المتنقلة، والمشاريع متوسطة المدى، التي يكتمل تنفيذها في 2020م، والمشاريع طويلة المدى، التي يكتمل تنفيذها في 2021م و2022م، كما تم طرح الحلول العاجلة من خلال حصر إجمالي عدد الوحدات، التي تمت إعادة تشغيلها، وقدرات التوليد وتاريخ التشغيل، وتعزيز موثوقية المنظومة الكهربائية، فيما استعرض سموه المعوقات، التي تواجه الشركة في تنفيذ مشروعاتها وآلية دعمها وتسهيل خدماتها ووضع الحلول العاجلة لتنفيذها.
واطلع سمو رئيس هيئة تطوير عسير على المشروعات، التي تم تنفيذها خلال الـ5 سنوات الأخيرة وبلغ عددها 40 مشروعا بقيمة 3.2 مليار ريال نتج عنها تحسن في الموثوقية، منها 640 مليون ريال تم اعتمادها لمشاريع النصف الثاني من 2019م.
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