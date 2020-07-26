شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تعافي 82 % من مصابي «كوفيد 19» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة، أمس عن تسجيل 2201 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 264 ألفا و973 إصابة.

وأوضحت، أنه تمَّ تسجيل 2051 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 217 ألفا و780 حالة تمثل «82 % من إجمالي الإصابات المسجلة»، موضحة أنه تمَّ تسجيل 31 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 2703 حالات. وبلغ إجمالي الحالات النشطة 44.488 حالة، منها 2120 حالة حرجة.

وجاءت أعلى الإصابات بين المدن في «الرياض 118، الهفوف 115، المبرز 107، الدمام 106، خميس مشيط 104، مكة المكرمة 103، بريدة 82، نجران 80، الطائف 71، المدينة المنورة 68، حائل 57، جدة 56، ينبع 51، الخبر 39».

Advertisements

وذكر حساب الصحة «937» التابع للوزارة، أنَّه «من الممكن أن تتسبَّب الإصابة بفيروس كورونا الجديد في مضاعفات حادّة لدى الأشخاص ذوي الجهاز المناعي الضعيف، والمسنين، والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة مثل: السرطان، والسكري، وأمراض الرئة المزمنة».

ودعت الوزارة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق «موعد» أو زيارة «عيادات تطمن» التي هيأتها «الصحة» لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس «كورونا» المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق «واتساب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس «كورونا»، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.