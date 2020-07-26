، عسيري: التزام الجميع بالإجراءات الوقائية سوف يُحدث فرقًا في الأيام القادمة بإذن الله ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الصحة": قد نكون وصلنا لقمة المنحنى الوبائي لـ" كورونا ".. وقد يكون الأسوأ مَرّ

كشفت وزارة الصحة أنه قد نكون وصلنا إلى قمة المنحنى الوبائي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ، وأنه قد يكون الأسوأ -بإذن الله- قد مَرّ! واصفة الاستقرار في أعداد الحالات بأنه من الأمور المبشرة.

جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية لوكيل المساعد للصحة الوقائية في وزارة الصحة، الدكتور عبدالله عسيري؛ إذ قال في مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية في قراءة حول مؤشر الجائحة في السعودية حاليًا ومستقبلاً: "كما يشاهد الجميع الحالات الآن في استقرار من ناحية الأعداد الكلية، وقد نكون -إن شاء الله- قد وصلنا إلى قمة المنحنى الوبائي، وبدأ الوضع يستقر. وهناك تزايد في أعداد حالات التعافي، وتناقص في الحاجة للتنويم في المنشآت الصحية، بما في ذلك العناية المركزة".

وأكد أن هذه كلها مؤشرات طيبة، وتشير -بحمد الله- إلى أنه قد يكون الأسوأ مَرّ. مستدركًا: لكن لا يزال هناك تسجيل لحالات أكثر من المأمول؛ وبالتالي التزام الجميع بالإجراءات الوقائية سوف يُحدث فرقًا في الأيام القادمة -بإذن الله-.

وعن توجيه وزارة الصحة بضرورة عزل المخالط 14 يومًا بغض النظر عن النتيجة أكد عسيري أن الحجر المنزلي يستمر لمدة 14 يومًا حتى لو كانت نتيجة الفحص سلبية، وقال: "فترة حضانة الفيروس قد تمتد إلى 14 يومًا؛ لذلك قد تظهر الأعراض في أي يوم من هذه الأيام".

وأشار إلى أن بعض المصابين قد تظهر عليهم الأعراض في اليوم الحادي عشر، أو الثالث عشر، حتى في الرابع عشر. موضحًا أن أي شخص اختلط بحالة ايجابية "مصاب" يجب أن يعزل نفسه 14 يومًا. لافتًا إلى أن نتيجة الفحص، سواء سلبية أو إيجابية، لا تغيِّر من مدة الحجر كاملة؛ فالقاعدة أن 14 يومًا هي فترة العزل لجميع المخالطين.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس السبت 25 يوليو 2020 أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) بلغ 264973 حالة، كما أن إجمالي عدد الحالات المتعافية 217782 حالة -ولله الحمد-، وإجمالي الوفيات وصل إلى 2703 حالات وفاة -رحمهم الله-. فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة