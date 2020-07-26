، موجز "الخليج 365": الملك سلمان يجري عملية جراحية ناجحة .. وضريبة الدخل لم تناقش وليست مطروحة ،

محمد بن مسعود - الدمام - حجاج هذا العام يمثلون 160 جنسية .. وصدور أحكام ابتدائية على فاسدين

خلال أسبوع مزدحم بالأحداث المهمة والمتلاحقة، أتاحت صحيفة الخليج 365 الإلكترونية لقرائها ومتابعيها كل المعلومات، التي تمخضت عنها تلك الأحداث وتطوراتها ومنها، إجراء الملك سلمان بن عبد العزيز عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة تكللت بالنجاح، واتصال عددٍ من قادة الدول العربية والعالم بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقيادة الرشيدة، للاطمئنان على صحة خادم الحرمين، وإعلان مصدر مسؤول أن تطبيق ضريبة الدخل لم يسبق مناقشته في مجلس الوزراء أو أي من المجالس أو اللجان الحكومية، كما أنه ليس مطروحًا للنقاش، وذلك ردًا على ما تناقلته إحدى وكالات الأنباء العالمية، نقلاً عن وزير المالية بخصوص دراسة تطبيق ضريبة الدخل.

ومن الأحداث التي حصلت على تغطية وافية من "الخليج 365"؛ لاهتمام القراء بها، تأكيد الهيئة العامة للطيران المدني، عدم تحديد تاريخ لموعد استئناف الرحلات الدولية، وصدور أحكام ابتدائية لعدد من قضايا الفساد، وإعلان سفارات المملكة لدى كل من الكويت والبحرين والإمارات عن إمكانية عودة المواطنين السعوديين الموجودين في هذه الدول عبر المنافذ البرية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها بالمملكة، وإشادة الاتحاد الدولي للاتصالات بالسعودية؛ باعتبارها من أنجح دول العالم في تسخير التقنية لمواجهة تبعات جائحة فيروس كورونا، والكشف عن أن حجاج هذا العام من المقيمين في المملكة يمثلون 160 جنسية.

استغلال الأطفال

استهل الأسبوع أحداثه الأحد، بصدور أمر ملكي بتعيين الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية، وتعيين الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، وتعيين الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز عضوًا بمجلس الإدارة، وفيما وجّه وزير التعليم حمد آل الشيخ، في اليوم نفسه، باستئناف العمل قبل بداية العام الدراسي بشهر لعقود الصيانة، وإصلاح وتشغيل المباني المدرسية، حظرت هيئة حقوق الإنسان، إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف أو مطبوع أو مرئي أو مسموع موجّه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكًا مخالفًا لأحكام الشريعة.

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وفجر الاثنين، أعلن الديوان الملكي عن دخول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض؛ لإجراء بعض الفحوص من جراء وجود التهاب في المرارة، وبمجرد الإعلان عن الخبر اشتعل موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالدعاء والابتهال إلى الله، أن يشفي خادم الملك سلمان، وذلك من خلال عدة وسوم منها #خادم_الحرمين_الشريفين و#سلامتك_يا_أبوفهد، فيما تلقى الملك سلمان اتصالات هاتفية من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، اطمأنوا خلالها على صحته، داعين الله أن يمن عليه بالصحة والعافية.

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عزل الحجاج

وبدأ حجاج بيت الله الحرام الذين انطبقت عليهم المعايير والشروط الصحية لحج هذا العام، الاثنين أيضًا، مباشرة إجراءات العزل المنزلي الذي يستغرق 7 أيام، وذلك وفق البروتوكول الصحي المعتمد للحج من قِبل حكومة المملكة لمكافحة جائحة كورونا، فيما أعلنت المحكمة العليا أن شهر ذي القعدة لهذا العام ثلاثين يومًا، بعد تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة بحسب ما وردها من المحاكم ولجان الترائي في مناطق السعودية، وبناء على ذلك يكون يوم الأربعاء هو الأول من شهر ذي الحجة – حسب تقويم أم القرى.

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وعقد مجلس الوزراء، الثلاثاء، جلسته برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، عبر الاتصال المرئي ــ من مقره في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وفي مستهل الجلسة توجّه بالشكر والحمد للمولى جل وعلا أن منّ عليه بالصحة والعافية، إثر الفحوص التي أُجريت له من جراء التهاب في المرارة، معربًا عن تقديره لكل من سأل عنه للاطمئنان على صحته، كما تلقى الملك سلمان، اتصالاً هاتفيًا من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اطمأن فيه على صحته، وتلقى خادم الحرمين الشريفين اتصالاً هاتفيًا من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي اطمأن فيه على صحته.

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7 جوائز عالمية

وأصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل، الثلاثاء أيضًا، دليلاً إرشاديًا للتعريف بضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد، وبيان المنتجات والتوريدات العقارية الخاضعة لها، والحالات المستثناة منها، بما يمَكّن مُلّاك العقارات الأفراد من الامتثال الطوعي لأحكام ضريبة القيمة المضافة في المملكة، حصدت المملكة ممثلة في مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" سبع جوائز عالمية، في المسابقة الرياضية للفضاء السيبراني التي أُقيمت عن بُعد في أمريكا، من بين 74 دولة و518 طالبًا وطالبة.

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وتلقى الملك سلمان بن عبد العزيز اتصالاً هاتفيًا، الأربعاء، من الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، اطمأن فيه على صحته، كما تلقى خادم الحرمين الشريفين اتصالاً هاتفيًا، من رئيس الوزراء بجمهورية العراق مصطفى الكاظمي، اطمأن فيه على صحته، ونيابة عن ‎خادم الحرمين الشريفين، ومساء اليوم نفسه تلقى الملك سلمان بن عبد العزيز اتصالاً هاتفيًا، من الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة، اطمأن فيه على صحته.

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الرحلات الدولية

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني، الأربعاء، عدم تحديد تاريخ لموعد استئناف الرحلات الدولية، وبيّنت عبر حسابها في "تويتر" أنه لا تاريخ محددًا بعد لموعد استئناف الرحلات الدولية، وفي اليوم نفسه صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بصدور أحكام ابتدائية لعدد من القضايا من أبرزها القبض على قاضٍ بالمحكمة العامة بإحدى مناطق المملكة بالجرم المشهود، واتهامه بالرشوة وبإحالته للمحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بسجنه أربع سنوات وتغريمه مبالغ مالية بلغت 130.000 ألف ريال، كما ذكر مصدر مسؤول بشأن ما تناقلته إحدى وكالات الأنباء العالمية نقلاً عن وزير المالية بخصوص دراسة تطبيق ضريبة الدخل، بأن الضريبة لم يسبق مناقشتها في مجلس الوزراء أو أي من المجالس أو اللجان الحكومية، كما أنها ليست مطروحة للنقاش أساسًا.

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وأعلن الديوان الملكي، الخميس، أن الملك سلمان بن عبد العزيز أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وقد تكللت العملية ـ بالنجاح، وسيمضي خادم الحرمين الشريفين بعض الوقت في المستشفى حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي، فيما تلقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في اليوم نفسه، اتصالاً هاتفيًا من الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، متمنيًا له الشفاء العاجل.

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فتح المنافذ البرية

وأعلنت سفارتا المملكة لدى كل من الكويت والبحرين، الخميس أيضًا، عن إعادة فتح المنافذ البرية لعودة المواطنين والمواطنات السعوديين وأفراد أسرهم، وفي وقت لاحق من اليوم نفسه أعلنت السفارة السعودية في الإمارات، عن إمكانية عودة المواطنين السعوديين الموجودين في الإمارات الراغبين بالعودة إلى المملكة عبر منفذ البطحاء دون تصريح سابق، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها بالمملكة، بينما اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبد الله الحقيل، العمل بالشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في الإسكان الجماعي للأفراد في جميع مدن ومناطق المملكة بدءًا من مطلع شهر سبتمبر المقبل؛ سعيًا إلى تنظيم قطاع المساكن الجماعية للأفراد وتحفيز القطاع الخاص وملاك العقار لرفع معايير جودة المساكن وحفظ حقوق العمالة.

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ووافق مجلس الوزراء، بحسب ما نشر الجمعة، على تعديل أربع مواد في ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي، منها المادة الثالثة التي عُدِل نصها إلى: "يُشتـرط لممـارسـة نشـاط التـزيين النسـائي، أن يديـر محـل النشـاط مديـرة سعـودية متفـرغة لأعمال الإدارة"، كما أعلن المجلس الأعلى للقضاء، تكليف 42 محكمة للعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام؛ لخدمة المستفيدين وإنجاز القضايا العاجلة وقضايا السجناء وأعمال التنفيذ، بينما ذكر الاتحاد الدولي للاتصالات، أن السعودية تعد من أنجح دول العالم في تسخير التقنية لمواجهة تبعات جائحة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن تركيز المملكة على بناء البنية التحتية الرقمية وتنويع اقتصادها الرقمي، مكَّنها من التعامل مع آثار الجائحة على مستوى استهلاك البيانات المتزايد، وارتفاع الطلب على الخدمات الرقمية.

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أسهم أرامكو

وأعلن نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح مشاط، أن 160 جنسية يمثلون الحجاج المقيمين في موسم حج هذا العام، وأن جميع الحجيج سيخضعون بدءًا من اليوم (السبت) وحتى 8 ذي الحجة للحجر المؤسسي بمكة المكرمة، وفيما صدرت موافقة المقام السامي الكريم على مقترح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بشأن توجيه الجهات الحكومية لاقتناء الأعمال الفنية والمنتجات الحرفية الوطنية في مقارّها، بدأت "أرامكو" نقل الأسهم المجانية للشركة إلى المحافظ الاستثمارية للمستثمرين السعوديين الأفراد المستحقّين، كما أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2201 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصبح الإجمالي 264.973 حالة، فيما جرى تسجيل 2.051 حالات تعافٍ، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 217.782 حالة.

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