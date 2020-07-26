، شاهد أغرب تصرُّف لامرأة بعدما أطلق رجل ثعابين سامة في مكتبها ،

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في حادثة غريبة أطلق رجل خمسة ثعابين سامة داخل مكاتب محطة لتموين السيارات في ولاية ماهاراشترا غربي الهند؛ وذلك بعد أن رفض الموظفون تزويده بالوقود.
وحسب صحيفة "إنترناشيونال بيزنس تايمز" الإلكترونية الأمريكية، نشر شخص، يدعى "بروت"، شريط فيديو للواقعة المروِّعة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". ويظهر في الفيديو الرجل المجهول وهو يدخل أحد المكاتب، وفي يده إناء به حية، ويلقي الحية في المكتب ويغادر مسرعًا؛ ليجلب إناء آخر، ويدخل مكانًا مختلفًا، حتى أطلق خمسة ثعابين سامة، بينها حيتا كوبرا.
وفي إحدى اللقطات تظهر المرأة صاحبة محطة الوقود وهي تقف خلف المكتب هادئة متماسكة، لا يبدو عليها أي خوف، بعد أن أطلق الرجل أحد الثعابين في مكتبها، وبعدها تسير بهدوء وبطء خارج المكتب، بينما تزحف حية تحت الأثاث.
ووفقًا لتقارير محلية، فرَّ الرجل من المكان، وتم استدعاء صائد ثعابين لجمع الحيات من المحطة.
وحسب التقارير، رفض عمال المحطة منحه الوقود في إناء؛ وهو ما أثار غضبه، ودفعه إلى الانتقام. وقد تم تقديم بلاغ ضد الرجل.
وعقب نشر الفيديو رفض الكثيرون ما قام به الرجل، وأبدوا إعجابهم بهدوء وتماسك صاحبة محطة الوقود؛ فكتب أحد المعلقين: "لنرفع القبعات تحية لتلك السيدة؛ انظروا إليها كيف تتصرف وتتحرك بهدوء!".
وكتب أحد الأشخاص: "أي نوع من الانتقام هذا!.. هذا الرجل يجب أن يخجل مما فعل".
شاهد أغرب تصرُّف لامرأة بعدما أطلق رجل ثعابين سامة في مكتبهاأيمن حسن الخليج 365 2020-07-26
في حادثة غريبة أطلق رجل خمسة ثعابين سامة داخل مكاتب محطة لتموين السيارات في ولاية ماهاراشترا غربي الهند؛ وذلك بعد أن رفض الموظفون تزويده بالوقود.
وحسب صحيفة "إنترناشيونال بيزنس تايمز" الإلكترونية الأمريكية، نشر شخص، يدعى "بروت"، شريط فيديو للواقعة المروِّعة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". ويظهر في الفيديو الرجل المجهول وهو يدخل أحد المكاتب، وفي يده إناء به حية، ويلقي الحية في المكتب ويغادر مسرعًا؛ ليجلب إناء آخر، ويدخل مكانًا مختلفًا، حتى أطلق خمسة ثعابين سامة، بينها حيتا كوبرا.
وفي إحدى اللقطات تظهر المرأة صاحبة محطة الوقود وهي تقف خلف المكتب هادئة متماسكة، لا يبدو عليها أي خوف، بعد أن أطلق الرجل أحد الثعابين في مكتبها، وبعدها تسير بهدوء وبطء خارج المكتب، بينما تزحف حية تحت الأثاث.
ووفقًا لتقارير محلية، فرَّ الرجل من المكان، وتم استدعاء صائد ثعابين لجمع الحيات من المحطة.
وحسب التقارير، رفض عمال المحطة منحه الوقود في إناء؛ وهو ما أثار غضبه، ودفعه إلى الانتقام. وقد تم تقديم بلاغ ضد الرجل.
وعقب نشر الفيديو رفض الكثيرون ما قام به الرجل، وأبدوا إعجابهم بهدوء وتماسك صاحبة محطة الوقود؛ فكتب أحد المعلقين: "لنرفع القبعات تحية لتلك السيدة؛ انظروا إليها كيف تتصرف وتتحرك بهدوء!".
وكتب أحد الأشخاص: "أي نوع من الانتقام هذا!.. هذا الرجل يجب أن يخجل مما فعل".
26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
01:59 AM
أحد المعلقين: "لنرفع القبعات تحية لتلك السيدة"
في حادثة غريبة أطلق رجل خمسة ثعابين سامة داخل مكاتب محطة لتموين السيارات في ولاية ماهاراشترا غربي الهند؛ وذلك بعد أن رفض الموظفون تزويده بالوقود.
وحسب صحيفة "إنترناشيونال بيزنس تايمز" الإلكترونية الأمريكية، نشر شخص، يدعى "بروت"، شريط فيديو للواقعة المروِّعة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". ويظهر في الفيديو الرجل المجهول وهو يدخل أحد المكاتب، وفي يده إناء به حية، ويلقي الحية في المكتب ويغادر مسرعًا؛ ليجلب إناء آخر، ويدخل مكانًا مختلفًا، حتى أطلق خمسة ثعابين سامة، بينها حيتا كوبرا.
وفي إحدى اللقطات تظهر المرأة صاحبة محطة الوقود وهي تقف خلف المكتب هادئة متماسكة، لا يبدو عليها أي خوف، بعد أن أطلق الرجل أحد الثعابين في مكتبها، وبعدها تسير بهدوء وبطء خارج المكتب، بينما تزحف حية تحت الأثاث.
ووفقًا لتقارير محلية، فرَّ الرجل من المكان، وتم استدعاء صائد ثعابين لجمع الحيات من المحطة.
وحسب التقارير، رفض عمال المحطة منحه الوقود في إناء؛ وهو ما أثار غضبه، ودفعه إلى الانتقام. وقد تم تقديم بلاغ ضد الرجل.
وعقب نشر الفيديو رفض الكثيرون ما قام به الرجل، وأبدوا إعجابهم بهدوء وتماسك صاحبة محطة الوقود؛ فكتب أحد المعلقين: "لنرفع القبعات تحية لتلك السيدة؛ انظروا إليها كيف تتصرف وتتحرك بهدوء!".
وكتب أحد الأشخاص: "أي نوع من الانتقام هذا!.. هذا الرجل يجب أن يخجل مما فعل".
، شاهد أغرب تصرُّف لامرأة بعدما أطلق رجل ثعابين سامة في مكتبها ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.