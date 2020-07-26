شكرا لمتابعة خبر عن بالصور..الغواصة هيفاء الطويلعي وصديقتها يزوران صخرة " عنتر وعبلة " بالقصيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى): وثقت الغواصة وثقت الغواصة السعودية هيفاء الطويلعي، رحلة سياحية قامت بها برفقة صديقتها مشاعل الجلعود. وزارت الطويلعي وصديقتها صخرة " عنترة بن شداد " وعبلة في محافظة عيون الجواء بالقصيم. وأوضحت أن هناك صخرتين في المكان واحدة لعنتر والأخرى لعبلة، مشيرة إلى أنها لا تعرف سبب وجود صخرتين في نفس المكان. Advertisements

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