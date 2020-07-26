شكرا لمتابعة خبر عن الشرطة تصيب مواطن في قدمه بعد تهجمه بسلاح أبيض على رجل أمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القطيف (صدى):

شهدت محافظة القطيف محاولة تعدي مواطن مخالف على رجل أمن بسلاح أبيض، أثناء مباشرة عمله.

وتفصيلا صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأنه عند مباشرة أحد رجال الأمن في إجراءات ضبط مخالفة مواطن للائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا، بادر المخالف بالتهجم على رجل الأمن وإصابته باستخدام سلاح أبيض.

وأوضح الدريهم أن الأمر اقتضى السيطرة على الموقف والقبض على المخالف، بعد إصابته في قدمه.

وتم نقل المتهم بسيارة إسعاف للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحالته الصحية مستقرة، واتضح أنه مواطن بالعقد الرابع من العمر ومن أرباب السوابق؛ وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه.