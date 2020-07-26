شكرا لمتابعة خبر عن " المسند " يقترح تغيير مواعيد الدوام بسبب الحر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة الشديدة في فصل الصيف، اقترح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، تغيير مواعيد الدوام الرسمي في الصيف.
واقترح المسند أن يصبح موعد الدوام من الساعة 6 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرا، بسبب الاحترار العالمي وتغير المناخ.
ولفت إلى ضرورة التعايش مع الاحترار العالمي للتخفيف من مظاهره، والتكيف.
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