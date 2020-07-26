بالفيديو.. خطوات التسجيل في خدمة النقل المدرسي و 200 ريال للعام الدراسي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): دعت خدمة النقل التعليمي أولياء الأمور لتسجيل الأبناء في خدمة النقل المدرسي التابع لوزارة التعليم. دعت خدمة النقل التعليمي أولياء الأمور لتسجيل الأبناء في خدمة النقل المدرسي التابع لوزارة التعليم. وتهدف خدمة النقل المدرسي لتوصيل الطلاب والطالبات ذهابا وإيابا في جميع مناطق المملكة وفق أعلى معايير السلامة والأمان وتضمنت لهم حضور منضبط بدون توتر التأخير. وتبدأ خدمة النقل المدرسي بزيارة الموقع الإلكتروني لنظام نور، ولذلك يجب التسجيل من خلال اسم المستخدم ثم كلمة السر ثم سجل الدخول ثم اختر طلاب النقل المدرسي للعام القادم ثم بعد ظهور صفحة بيانات وحالة الطالب ثم اختر بعدها صفحة الشروط والأحكام والتعليمات العامة ثم قراءة الشروط والبيانات ثم يوصل رمز التأكيد عن طريق رسالة عبر الهاتف. وبلغت قيمة التسجيل في خدمة النقل المدرسي ٢٠٠ ريال للعام الدراسي.

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