إتلاف 1600 كيلوجرام.. ضبط شاحنة محملة بالدجاج الفاسد

قامت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بضبط شاحنة نقل (دينا) محملة بأكياس بها دجاج فاسد غير صالح للاستهلاك الآدمي، كانت مُعدة ومُجهزة لتوزيعها وتسويقها على المستهلكين.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي قدح، أنَّ الفرق الرقابية بالبلدية تمكنت من ضبط الشاحنة المخالفة لاشتراطات النقل والتخزين ضمن نطاق البلدية، وأتلفت 1600 كيلوجرام من الدجاج الفاسد، مشيرًا إلى حجز الشاحنة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق قائدها.

وأكد أن البلدية تكثِّف نشاطها الرقابي، من خلال حرصها على متابعة مثل هذه المخالفات والتأكُّد من سلامة كل ما يُعرض ويُباع من الأطعمة والمواد الغذائية، مشيرًا إلى أن البلدية لن تتوانى في إيقاع أشد العقوبات على المخالفين والمتهاونين في تطبيق الأنظمة والتعليمات، حفاظًا على صحة المستهلكين ولتأمين الأجواء الصحية لهم.