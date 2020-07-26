قبل توزيعها على المستهلكين
قامت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بضبط شاحنة نقل (دينا) محملة بأكياس بها دجاج فاسد غير صالح للاستهلاك الآدمي، كانت مُعدة ومُجهزة لتوزيعها وتسويقها على المستهلكين.
وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي قدح، أنَّ الفرق الرقابية بالبلدية تمكنت من ضبط الشاحنة المخالفة لاشتراطات النقل والتخزين ضمن نطاق البلدية، وأتلفت 1600 كيلوجرام من الدجاج الفاسد، مشيرًا إلى حجز الشاحنة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق قائدها.
وأكد أن البلدية تكثِّف نشاطها الرقابي، من خلال حرصها على متابعة مثل هذه المخالفات والتأكُّد من سلامة كل ما يُعرض ويُباع من الأطعمة والمواد الغذائية، مشيرًا إلى أن البلدية لن تتوانى في إيقاع أشد العقوبات على المخالفين والمتهاونين في تطبيق الأنظمة والتعليمات، حفاظًا على صحة المستهلكين ولتأمين الأجواء الصحية لهم.
كانت هذه تفاصيل خبر إتلاف 1600 كيلوجرام.. ضبط شاحنة محملة بالدجاج الفاسد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.