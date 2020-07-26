كوادر طبية وفنية تشارك بتقديم الخدمات للحجاج..

عززت وزارة الصحة جاهزية مرافقها الصحية، لتوفير الرعاية الطبية لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1441هـ. وأوضحت الوزارة، أن الإجراءات الصحية والاستعدادات تتماشى مع الأوضاع الحالية لفيروس كورونا بالمملكة. وبيّنت ان الكوادر الطبية والفنية تشارك في تقديم الخدمات الصحية للحجاج والتعامل مع حالات الإجهاد الحراري وبقية الأمراض. وقامت الوزارة بتوفير عدد من مراوح الرذاذ بالماء للتقليل من حالات الإجهاد الحراري وضربات الحرارة طوال فترة الموسم. Advertisements وهيأت الوزارة عددًا من المرافق الصحية في المشاعر المقدسة، اشتملت على مستشفى منى الوادي، ومستشفى متنقل وعيادة متنقلة، و29 مركزًا صحيًّا في عرفات، و6 سيارات إسعاف عالية التجهيز، و3 عيادات في مقر سكن الحجاج. اقرأ أيضًا: الصحة: تسجيل 2201 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 2051 حالة الصحة: كورونا قد يسبب مضاعفات حادة لـ3 فئات من المرضى

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بمستشفى متنقل وسيارات إسعاف مُجهزة.. كيف استعدت «الصحة» لحج هذا العام الاستثنائي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.