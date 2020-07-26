«الأمن العام»: تغريم 16 شخصًا 160 ألف ريال لدخول المشاعر المقدسة دون تصريح

خلال الأيام السبعة الماضية..
أعلن المتحدث الرسمي للأمن العام، إيقاع عقوبة الغرامة خلال الأيام السبعة الماضية على 16 شخصًا بواقع «10000» ريال لكل منهم لمخالفتهم دخول المشاعر المقدسة دون تصريح.
وأوضح، أنه تم إيقاع العقوبات المقررة، لمخالفات الدخول إلى المشاعر المقدسة «منى، مزدلفة، عرفات» بلا تصريح من الجهة المختصة، بدءًا من تاريخ 1441/11/28هـ وحتى نهاية اليوم الرابع من ذي الحجة، بحق 16 مخالفًا، وذلك بتغريم كل منهم مبلغ 10000 ريال.
وأهاب المتحدث الرسمي بالمواطنين والمقيمين كافة للالتزام بتعليمات الحج، مؤكدًا أن رجال الأمن يفرضون طوقًا أمنيًا مُحكمًا على المشاعر المقدسة لتنفيذ التعليمات وضبط مخالفيها.
ويأتي ذلك، إشارة للأمر الملكي القاضي بالموافقة على الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ولما سبق إعلانه عن التعليمات الخاصة بضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا المختصة بموسم حج هذا العام 1441هـ.
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