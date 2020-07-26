وزير الحج: اختيار حجاج هذا العام «رباني»

أكد وزير الحج والعمرة والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن، أن عملية اختيار حجاج هذا العام 1441هـ تمت عبر القرعة الإلكترونية بشفافية.

وأوضح بنتن خلال حديثه لبرنامج «سؤال مباشر» بقناة العربية أن اختيار حجاج هذا العام عملية لم يتدخل فيها العنصر البشري، وأن من سيحج هذا العام اختاره الله لأداء مناسك الحج.

وأضاف، أن عملية اختيار الحجاج لهذا العام والذي تمت أمام أعيننا وأمام أعين العاملين في هذا المجال، ليست اختيار البشر وإنما اختيار رباني لهذا الشخص بأن يتشرف بأن يكون أحد الأعداد المحدودة التي ستؤدي فريضة الحج لهذا العام.

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