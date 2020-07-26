طالب بوقف الزرع.. الزعاق: موجة شديدة الحرارة تبدأ منتصف هذا الأسبوع

كشف الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، عن توقعاته بشأن حالة الطقس، والتي تُشير إلى بدء موجة حر شديدة في منتصف الأسبوع الحالي.

وقال الدكتور الزعاق عبر حسابه بموقع تويتر: «التوقعات تُشير أن هنالك موجة حرّ شديدة تؤثر على جُلّ مناطق السعودية والخليج، وخاصة على الأجزاء الشمالية الشرقية نواحي عرعر رفحاء الحفر وتمتد للوسطى والشرقية وأجزاء من الغربية تبدأ من منتصف هذا الأسبوع وأيام التروية عرفة عيد الأضحى وأيام التشريق مع رطوبة على السواحل».

وأوضح الزعاق، أن اليوم السبت هو أول المرزم، ومدته 13 يوماُ، لافتاً إلى أن الأهل في البادية كانوا يقولون: «لا دخل المرزم شد المحزم»، وهذا كناية عن جذب الماء بالدلو للسقيا من شدة الحر، لافتاً إلى أن الزراع ايضاً لهم مقولة شهيرة وهي: «لا دخل المرزم فامل المحزم»، كناية عن بداية خراف النخيل ولا يزرع فيه شئ ولهذا قالوا: »اللي طلع المرزم يا زارع الزم».